Мрачное будущее ледников, которое может привести к водному кризису в Перу
Включите кран, а из него ничего не течет. Таково ближайшее будущее, с которым столкнутся общины, парадоксальным образом живущие в тени ледника, по мнению экспертов.
А также жители городских районов, которые, хотя они могут и не знать об этом, зависят от воды из огромных масс льда, тающих ускоренными темпами в перуанских горных хребтах.
"Ледники обеспечивают водой основные города в высокогорье и на побережье.
По мере уменьшения массы льда будет уменьшаться запас воды, уровень озер будет падать, а также возрастет давление из-за увеличения количества людей в будущем, которым потребуется больше водных ресурсов, но ледники больше не будут предоставлять этот ресурс", - сказал эксперт Вилмер Санчес в интервью EFE.
Он обеспокоен тем, что тропические ледники постоянно тают из-за их расположения вблизи тропиков, что делает их более чувствительными к повышению температуры и другим климатическим изменениям.
Опубликовано: Иван Ободов
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