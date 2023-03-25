Мрачное будущее ледников, которое может привести к водному кризису в Перу

Включите кран, а из него ничего не течет. Таково ближайшее будущее, с которым столкнутся общины, парадоксальным образом живущие в тени ледника, по мнению экспертов.

А также жители городских районов, которые, хотя они могут и не знать об этом, зависят от воды из огромных масс льда, тающих ускоренными темпами в перуанских горных хребтах.



"Ледники обеспечивают водой основные города в высокогорье и на побережье.

По мере уменьшения массы льда будет уменьшаться запас воды, уровень озер будет падать, а также возрастет давление из-за увеличения количества людей в будущем, которым потребуется больше водных ресурсов, но ледники больше не будут предоставлять этот ресурс", - сказал эксперт Вилмер Санчес в интервью EFE.



Он обеспокоен тем, что тропические ледники постоянно тают из-за их расположения вблизи тропиков, что делает их более чувствительными к повышению температуры и другим климатическим изменениям.