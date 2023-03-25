По меньшей мере 511 погибших и 563 000 перемещенных лиц в Малави из-за циклона Фредди
Число погибших в Малави в результате воздействия циклона "Фредди" возросло с 507 до 511 человек, подтвердило Управление ООН.
На данный момент более 563 000 человек были перемещены и находятся в 576 лагерях, что на 10 000 человек больше, чем в последнем бюллетене этого агентства ООН, датированном прошлой средой.
По меньшей мере 533 человека до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщило УКГВ, предупредив, что "хотя широкомасштабные дожди прекратились, локальные чрезвычайные ситуации продолжают возникать".
Циклон вышел на сушу в южном регионе страны 12 марта и покинул Малави 17 марта.
Согласно новым данным, общее число погибших в результате циклона на юге Африки превысило 680 человек, после того как в последние недели он также обрушился на Мозамбик и Мадагаскар.
Президент Малави Лазарус Чаквера в среду в парламенте назвал циклон "самым разрушительным бедствием", которое когда-либо переживала страна.
Опубликовано: Иван Ободов
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