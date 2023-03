Акции банков падают, поскольку инвесторы ищут безопасное убежище

В пятницу упали акции банковских компаний, особенно тяжеловесов Deutsche Bank и UBS Group, на которые повлияли опасения, что самые серьезные проблемы сектора со времен финансового кризиса 2008 года еще не преодолены.

Индикаторы стресса на финансовых рынках также вновь забили тревогу в более широком смысле, в результате чего евро упал по отношению к доллару, а доходность облигаций резко снизилась.



Индекс основных европейских банковских акций упал на 3,8%, при этом Deutsche Bank упал на 8,5% вместе с резким ростом стоимости страхования своих облигаций от риска дефолта.



На Уолл-стрит крупные банки показали не слишком плохие результаты, но JPMorgan Chase & Co, Citigroup и Wells Fargo & Co снизились примерно на 2% каждый.



Индекс региональных банков S&P 500 восстановился на 0,9%, сократив свои мартовские потери до 38%. First Republic Bank практически не изменился, а PacWest Bancorp вырос почти на 4%.