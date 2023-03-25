Реинтеграция в США: долгий путь после дегуманизирующей тюремной системы

Программа в Нью-Йорке меняет жизнь бывших заключенных, которые хотят оставить свое прошлое позади, предлагая им возможность получить профессию, жилье и духовную поддержку во время учебы, чтобы построить будущее после жизни за решеткой.

Хотя программа "Thrive for Life" поддерживается архиепископством Католической церкви в Нью-Йорке, для участия в ней не требуется придерживаться каких-либо конкретных религиозных убеждений, а также минимального или максимального возраста.



Никто не судит их в обществе, где пребывание в тюрьме остается клеймом. Учитывается только их желание измениться и стремление достичь своих целей, после чего они продолжают свою жизнь самостоятельно.



"Это место - единственное в стране, где содержатся заключенные с таким форматом" обучения и поддержки, сказал Efe священник-иезуит Зак Пресутти, который основал программу в 2017 году.



В 2019 году в Бронксе открылся первый учебный дом Игнациуса с 13 бывшими заключенными, которые решили начать новую жизнь через образование, получив стипендии от известных университетов.



Ключевой фигурой в Casa Ignacio является монахиня Katie Sitja y Balbastro, монахиня конгрегации Сестер Непорочного Сердца Марии (IHM), аргентинка, занимающаяся одной из самых маргинальных групп населения, которая в настоящее время контролирует ремонт нового дома Casa Ignacio, рассчитанного на 15 бывших родственников.