Дмитрий Песков рассказал о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Тайпиом Эрдоганом.

Днём 25 марта глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что сегодня Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган пообщались по телефону, обсудив ряд вопросов, связанных с двухсторонними отношениями между российским и турецким правительствами.

В канцелярии президента Турции утверждают, что Эрдоган выразил благодарность Путину за его положительную оценку возможности продления зерновой сделки в рамках Черноморских соглашений, которые ранее были заключены между Анкарой, Москвой, Киевом и Организацией объединённых наций.

Кроме того, Тайип Эрдоган и Владимир Путин уделили внимание вопросам украинского военного кризиса, придя к консенсусу о том, что боевые действия на территории Украины должны быть завершены посредством дипломатических усилий обеих сторон конфликта, а российская спецоперация должна закончиться мирными переговорами.

Характерно, что накануне Путин провёл рабочую встречу с главой правительства Китая Си Цзиньпином, который лично прибыл в Москву. По итогам переговоров Владимир Путин сообщил, что ему импонирует китайский мирный план по Украине, и он может лечь в основу будущих мирных договорённостей между Кремлём и Киевом.

Ещё до прилёта Си Цзиньпина в Москву представитель Белого дома Джон Кирби уведомлял, что правительство Соединённых Штатов выступает против любых призывов к миру на Украине со стороны России.