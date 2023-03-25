Песков: Путин и Эрдоган провели переговоры, обсудив ситуацию в Украине
Дмитрий Песков рассказал о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Тайпиом Эрдоганом.
Днём 25 марта глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что сегодня Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган пообщались по телефону, обсудив ряд вопросов, связанных с двухсторонними отношениями между российским и турецким правительствами.
В канцелярии президента Турции утверждают, что Эрдоган выразил благодарность Путину за его положительную оценку возможности продления зерновой сделки в рамках Черноморских соглашений, которые ранее были заключены между Анкарой, Москвой, Киевом и Организацией объединённых наций.
Кроме того, Тайип Эрдоган и Владимир Путин уделили внимание вопросам украинского военного кризиса, придя к консенсусу о том, что боевые действия на территории Украины должны быть завершены посредством дипломатических усилий обеих сторон конфликта, а российская спецоперация должна закончиться мирными переговорами.
Характерно, что накануне Путин провёл рабочую встречу с главой правительства Китая Си Цзиньпином, который лично прибыл в Москву. По итогам переговоров Владимир Путин сообщил, что ему импонирует китайский мирный план по Украине, и он может лечь в основу будущих мирных договорённостей между Кремлём и Киевом.
Ещё до прилёта Си Цзиньпина в Москву представитель Белого дома Джон Кирби уведомлял, что правительство Соединённых Штатов выступает против любых призывов к миру на Украине со стороны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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