Жестокие беспорядки во Франции с более чем миллионом митингующих на улицах: 80 арестованных и 123 полицейских ранены

По данным французского правительства, число демонстрантов, вышедших на улицы в четверг в разных городах Франции в знак протеста против утвержденной пенсионной реформы, составило чуть более миллиона человек.

Эта цифра была увеличена до 3,5 миллионов Всеобщей конфедерацией труда (CGT), в то время как в результате беспорядков 123 полицейских и жандармов получили ранения и более 80 человек были арестованы, по словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена.



Беспорядки произошли в основном в Париже и других городах во время в основном мирных маршей. Сегодня вечером в столице продолжались жестокие нападения.

Министерство внутренних дел сообщило, что 1,09 млн. человек приняли участие в демонстрациях в большой день забастовок, которые парализовали транспортный сектор (затронуты поезда, самолеты и дороги), а также образование и здравоохранение, в то время как остановки и блокады продолжаются на нефтеперерабатывающих заводах и в мусоросборниках.



В столице, Париже, на улицы вышло не менее 880 000 человек, эта цифра была снижена Министерством внутренних дел до 119 000 в течение дня, когда почти 5000 полицейских обеспечивали безопасность в городе.