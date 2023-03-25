Париж ищет волонтеров для участия в Олимпийских играх 2024 года
Без них Олимпийские и Паралимпийские игры окажутся под угрозой. Волонтеры, желающие принять участие в мероприятиях 2024 года, уже сейчас могут отправить свою заявку в оргкомитет.
Париж планирует набрать 45 000 человек для выполнения множества различных миссий.
Те, кто посещал или участвовал в Олимпийских играх, видели их на вокзалах, в аэропортах и на стадионах, они направляли зрителей, раздавали аккредитации, собирали мячи и даже сопровождали спортсменов на соревнования или допинг-контроль.
Олимпийские волонтеры - это лицо организации, и к 2024 году Париж намерен набрать 45 000 человек, из которых 15 000 предназначены для Паралимпийских игр.
Опубликовано: Иван Ободов
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16:19
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