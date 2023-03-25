Более 23 000 пострадавших и 21 погибший из-за зимы в Эквадоре

В общей сложности 21 человек погиб и более 23 000 пострадали от зимнего сезона в Эквадоре, сообщил в четверг министр экономики и социальной интеграции (MIES) Эстебан Берналь.

"В связи с зимним сезоном мы имеем 21 смерть, более 23 000 жертв и пострадавших", - сказал министр, который также упомянул о последствиях землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в прошлую субботу в прибрежной провинции Гуаяс (юго-запад), которое ощущалось в 13 из 24 провинций страны.



В общей сложности 14 человек погибли и более 1460 пострадали от землетрясения, которое оставило большие материальные потери, особенно в провинциях Эль-Оро и Азуай, сказал Берналь в эфире телеканала Teleamazonas.



Постоянные дожди затронули несколько секторов страны, вызвав, в частности, наводнения, оползни, разрушения и закрытие дорог.



В четверг комплексная служба безопасности (ECU 911) сообщила, что в Гуаякиле несколько районов пострадали от сильных дождей, сопровождавшихся грозами.