Жертвами торнадо и штормов, обрушившихся на Миссисипи, стали отец и его маленькая дочь, всего 23 погибших
Официальные лица заявили о 23 погибших в результате торнадо и разрушительных штормов, пронесшихся по Миссисипи в пятницу вечером.
Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисипи подтвердило число погибших в твиттере в субботу. Сообщается, что десятки ранены, четыре человека пропали без вести.
«У нас есть многочисленные местные и государственные поисково-спасательные команды, которые продолжают работать сегодня утром. Ряд активов находится на земле, чтобы помочь тем, кто пострадал», — говорится в сообщении агентства.
Среди погибших были мужчина и его дочь, которые после удара торнадо по жилому дому, где они укрывались с женой и двумя другими детьми, сообщил NBC News коронер округа Монро Алан Герли.
Опубликовано: Тарас Медведев
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