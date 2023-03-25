Юридические проблемы бывшего президента Бразилии, Жаира Болсонаро, усугубляются незадекларированными алмазными подарками
Незадекларированные бриллиантовые украшения, ввезенные в Бразилию из Саудовской Аравии, усугубили юридические проблемы бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.
Расследование в отношении двух комплектов драгоценностей, стоимость которых, по сообщениям, составляет миллионы, является лишь последним скандалом, угрожающим ультраправому политику. Но обширный бумажный след и даже видеозаписи могут сделать это дело особенно сложным для Болсонару.
Федеральная полиция и прокуратура расследуют, пытался ли Болсонаро провезти в Бразилию два комплекта дорогих бриллиантовых украшений без уплаты налогов, и не пытался ли он неправомерно предотвратить включение этих предметов в государственную коллекцию президента.
Власти также выясняют, не привлек ли он государственных служащих, чтобы попытаться обойти таможню.
Первый набор драгоценностей, состоящий из серег, ожерелья, кольца и часов швейцарской марки Chopard, прибыл в Бразилию в октябре 2021 года через международный аэропорт Сан-Паулу с советником тогдашнего министра шахт и энергетики Бенто Албукерке, по данным газеты O Estado de S.Paulo, которая впервые сообщила об этом деле в начале марта.
Таможенные власти изъяли драгоценности, стоимость которых, по некоторым данным, составляет 3 миллиона долларов.
Опубликовано: Иван Ободов
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16:19
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