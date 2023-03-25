Экстренное кредитование банков ФРС увеличило общий объем средств на последней неделе

Объем экстренного кредитования банков, на последней неделе оставался высоким на фоне продолжающегося крупномасштабного кредитования финансовой системы.

ФРС сообщила, что объем заимствований из дисконтного окна, основного источника экстренного кредитования депозитарных учреждений, по состоянию на среду снизился до 110,2 млрд. долларов США с 152,9 млрд. долларов США, зарегистрированных на прошлой неделе.



Уровень прошлой недели вырос с $4,6 млрд 8 марта, побив рекорд в $112 млрд, установленный осенью 2008 года, во время самой опасной фазы мирового финансового кризиса.



Однако по состоянию на среду банки увеличили объем заимствований в рамках недавно запущенной Центральным банком Программы срочного финансирования банков до $53,7 млрд. В ходе первого запуска программы на прошлой неделе было привлечено меньше кредитов, чем ожидалось, - $11,9 млрд.



Программа позволяет финансовым компаниям, имеющим на это право, брать кредиты под залог ряда облигаций без штрафов, обычно налагаемых на этот вид кредитования.