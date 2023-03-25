Верховный суд штата Вашингтон поддержал попытку сбалансировать налоговый кодекс

Верховный суд штата Вашингтон в пятницу поддержал новый налог на прирост капитала, который был принят законодателями в попытке сбалансировать, как считается, самый регрессивный налоговый кодекс в стране.

В решении 7-2 судьи признали налог акцизным налогом - не налогом на недвижимость, который по Конституции штата ограничен 1% в год, и не подоходным налогом, решения Верховного суда от 1930-х годов признаны неконституционными.



"На протяжении 134 лет штат Вашингтон ждал того дня, когда появится более справедливая налоговая система, в которой работающие люди не будут нести несправедливую долю бремени", - сказал в своем заявлении губернатор Джей Инсли, демократ. "Сегодня настал этот день.

Вашингтонский налог на прирост капитала помогает исправить перевернутую налоговую структуру, при которой малообеспеченные жители Вашингтона в конечном итоге тратят на налоги гораздо большую долю своих доходов, чем самые богатые жители".



Вашингтон - один из девяти штатов, где нет подоходного налога, и его большая зависимость от налогов с продаж и топлива для оплаты школ, дорог и других государственных расходов непропорционально сильно сказывается на жителях с низкими доходами.

По данным законодателей, они платят в шесть раз больше налогов в процентах от дохода семьи, чем самые богатые жители. Жители со средним уровнем дохода платят в два-четыре раза больше.