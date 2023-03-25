После выхода из банковского кризиса наступает консолидация в банках США
15:19 2023-03-25
На фоне последних потрясений в банковском секторе ожидайте новых консолидаций - только не сразу.
Уже сейчас мы видим, как под руководством правительства были приобретены Credit Suisse CSGN -5,19% компанией UBS UBS -0,94% (UBS), а также большая часть банка Signature Bank дочерней компанией Flagstar от New York Community Bancorp NYCB +3,95% (NYCB).
Не говоря уже о продолжающихся попытках Федеральной корпорации по страхованию депозитов продать упавший SVB Financial.
Опубликовано: Иван Ободов
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16:19
Тарас Медведев
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