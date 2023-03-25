Посещение тюрьмы Грина в Вашингтоне приближает GOP к участникам беспорядков

Представитель Марджори Тейлор Грин зашла в тюрьму округа Колумбия, чтобы проверить условия содержания подсудимых 6 января.

Республиканские законодатели пожимали руки и давали приветствия заключенным, которые скандировали "Вперед, Брэндон!". - зашифрованное вульгарное выражение в адрес президента Джо Байдена - когда группа уходила.



Днем ранее спикер Кевин Маккарти встретился с матерью убитой участницы беспорядков Эшли Бэббит, ветерана ВМФ, которая была застрелена полицией, когда пыталась пролезть через разбитое окно во время нападения на Капитолий 6 января 2021 года.



А лидер республиканцев в Палате представителей недавно предоставил корреспонденту Fox News Такеру Карлсону эксклюзивный доступ к записи камер наблюдения от 6 января, несмотря на то, что консервативный комментатор распространял теории заговора о нападении на Капитолий.