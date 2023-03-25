Гвинет Пэлтроу рассказала на суде, что приняла ситуацию на лыжном спуске за сексуальное домогательство

Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу опровергла в суде свою причастность к несчастному случаю на лыжной трассе в 2016 году.

Как сообщают американские СМИ, 50-летняя обладатель «Оскара», которая в настоящее время находится под следствием в суде американского штата Юта, дала показания о том, что истец «врезался прямо ей в спину».

Далее Пэлтроу сказала, что она была сбита с толку и сначала опасалась, что встреча была шуткой или носила сексуальный характер.

«Я каталась на лыжах, и две лыжи застряли между моими лыжами и раздвинули мои ноги. И тут ко мне прижалось тело. И я услышала очень странный хрюкающий звук».

Далее Пэлтроу отметила, что такое поведение ее очень разозлило.

Лыжник уже подавал иск против американской актрисы в 2019 году. Пэлтроу «неуправляемо» катался на лыжах по склону и получил травму при столкновении, заявил в судебных документах истец, которому сейчас, по данным американских СМИ, 76 лет.