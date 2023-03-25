Рейтинг Coinbase понижен до неполноценного на опасениях Комиссии по ценным бумагам и биржам
15:23 2023-03-25
Аналитики негативно относятся к компании Coinbase Global COIN +2,31% из-за опасений, что криптовалютный брокер столкнется с обвинениями в хранении ценных бумаг.
Акции Coinbase (тикер: COIN) в пятницу днем выросли на 1,5%, в то время как индекс S&P 500 SPX +0,56% снизился на 0,1%. За последние пять дней акции упали более чем на 12%.
Опубликовано: Иван Ободов
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