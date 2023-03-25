Рейтинг Coinbase понижен до неполноценного на опасениях Комиссии по ценным бумагам и биржам

Аналитики негативно относятся к компании Coinbase Global COIN +2,31% из-за опасений, что криптовалютный брокер столкнется с обвинениями в хранении ценных бумаг.

Акции Coinbase (тикер: COIN) в пятницу днем выросли на 1,5%, в то время как индекс S&P 500 SPX +0,56% снизился на 0,1%. За последние пять дней акции упали более чем на 12%.