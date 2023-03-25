Папа Римский расширяет закон о сексуальном насилии, подтверждая, что взрослые могут быть жертвами

Папа Римский Франциск в субботу обновил церковный закон 2019 года, направленный на привлечение католических иерархов к ответственности за сокрытие случаев сексуального насилия.

Франциск подтвердил и сделал постоянными временные положения закона 2019 года, который был принят в момент кризиса для Ватикана и католической иерархии.

В свое время этот закон был высоко оценен за создание четких механизмов расследования в отношении замешанных епископов и религиозных начальников, однако его реализация была неравномерной, а Ватикан подвергался критике со стороны пострадавших от насилия за постоянное отсутствие прозрачности в отношении этих дел.



Новые нормы соответствуют другим изменениям в работе Католической церкви со злоупотреблениями, которые были приняты с тех пор.

Наиболее существенным является то, что они распространяются на руководителей одобренных Ватиканом ассоциаций, возглавляемых светскими лидерами, а не только на священнослужителей. Это ответ на многочисленные случаи, ставшие известными в последние годы, когда руководители-миряне злоупотребляли своими полномочиями для сексуальной эксплуатации людей, находящихся под их духовной опекой или властью.



Новые нормы также подтверждают, что жертвами священников-хищников могут стать даже взрослые люди, например, монахини или семинаристы, которые зависят от своих епископов или настоятелей. Ранее церковное право считало, что жертвами наряду с несовершеннолетними могут считаться только взрослые, которые "привычно" лишены разума.