Германия, ЕС достигли соглашения в споре по двигателям внутреннего сгорания
Германия и Европейский Союз объявили в субботу о достижении соглашения в споре о будущем автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, разрешив регистрацию новых автомобилей с такими двигателями даже после 2035 года.
Вице-президент Комиссии ЕС Франс Тиммерманс написал в Твиттере, что "мы нашли соглашение с Германией о будущем использовании электронного топлива в автомобилях".
Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг написал в Твиттере, что был расчищен путь для новых регистраций автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, использующих только климатически нейтральное топливо, даже после 2035 года.
"Мы обеспечиваем возможности для Европы, сохраняя важные варианты климатически нейтральной и доступной мобильности", - написал Виссинг.
Первоначальное предложение стран-членов Европейского союза о новых стандартах выбросов углекислого газа для автомобилей было отложено из-за противодействия Германии. ЕС хотел запретить продажу всех новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.
Опубликовано: Иван Ободов
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16:19
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