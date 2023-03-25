Германия, ЕС достигли соглашения в споре по двигателям внутреннего сгорания

Германия и Европейский Союз объявили в субботу о достижении соглашения в споре о будущем автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, разрешив регистрацию новых автомобилей с такими двигателями даже после 2035 года.

Вице-президент Комиссии ЕС Франс Тиммерманс написал в Твиттере, что "мы нашли соглашение с Германией о будущем использовании электронного топлива в автомобилях".



Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг написал в Твиттере, что был расчищен путь для новых регистраций автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, использующих только климатически нейтральное топливо, даже после 2035 года.



"Мы обеспечиваем возможности для Европы, сохраняя важные варианты климатически нейтральной и доступной мобильности", - написал Виссинг.



Первоначальное предложение стран-членов Европейского союза о новых стандартах выбросов углекислого газа для автомобилей было отложено из-за противодействия Германии. ЕС хотел запретить продажу всех новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.