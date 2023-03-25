Грин призывает арестовать Брэгга за неправомерные действия прокурора в деле Трампа

Марджори Тейлор Грин в среду призвала арестовать окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга за неправомерные действия прокурора на фоне предположений о том, что он близок к предъявлению обвинения бывшему президенту Трампу.

"Пришло время арестовать окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга за неправомерные действия прокурора после сокрытия сотен страниц оправдательных доказательств!". написал Грин в Твиттере.

"Брэгг находится на грани обвинения невиновного бывшего президента и главного кандидата в президенты против противоположной правящей партии".



"Брэгг нарушает закон и пытается разжечь гражданские беспорядки своей политической войной, финансируемой Соросом", - добавила она, связав окружного прокурора Манхэттена с миллиардером и популярным республиканцем Джорджем Соросом. "Привлеките его к ответственности!"



Конгрессвумен от штата Джорджия также обвинила Брэгга в нарушении закона и призвала лишить его лицензии, выступая перед журналистами в среду.