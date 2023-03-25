Грин призывает арестовать Брэгга за неправомерные действия прокурора в деле Трампа
Марджори Тейлор Грин в среду призвала арестовать окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга за неправомерные действия прокурора на фоне предположений о том, что он близок к предъявлению обвинения бывшему президенту Трампу.
"Пришло время арестовать окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга за неправомерные действия прокурора после сокрытия сотен страниц оправдательных доказательств!". написал Грин в Твиттере.
"Брэгг находится на грани обвинения невиновного бывшего президента и главного кандидата в президенты против противоположной правящей партии".
"Брэгг нарушает закон и пытается разжечь гражданские беспорядки своей политической войной, финансируемой Соросом", - добавила она, связав окружного прокурора Манхэттена с миллиардером и популярным республиканцем Джорджем Соросом. "Привлеките его к ответственности!"
Конгрессвумен от штата Джорджия также обвинила Брэгга в нарушении закона и призвала лишить его лицензии, выступая перед журналистами в среду.
Опубликовано: Иван Ободов
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