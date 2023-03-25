Коррупция и глубокое неравенство являются нефтяным наследием Ирака после 2003 года
Нефть качают 24 часа в сутки в нескольких метрах от дома Рагеда Джасима в богатом сырой нефтью южном регионе Ирака.
Газовые факелы с месторождения освещают ночное небо ярко-оранжевым цветом, извергая едкий дым; когда поднимается ветер, одежда 40-летней женщины становится черной.
Для беднейших слоев населения Ирака свидетельства огромного нефтяного богатства страны неизбежны. Так же как и знание того, что до них доходит очень мало.
Сбережения Джасима были исчерпаны, когда в прошлом году у него диагностировали рак - болезнь, которая, как он убежден, была вызвана токсичными выбросами.
Спустя 20 лет после вторжения США, свергнувших Саддама Хусейна и перестроивших политический порядок в Ираке с обещанием демократии и свободы, у него есть только одно желание: Найти способ уехать.
"Здесь нет будущего для моих детей", - сказал он.
Опубликовано: Иван Ободов
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16:19
Тарас Медведев
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