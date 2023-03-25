Банковская паника может спровоцировать особый тип спада валют
Две недели назад экономика была на высоте: рост в первом квартале превысил 3%. Но банковский хаос, начавшийся с краха банка Silicon Valley и продолжающийся до скоординированной помощи банку First Republic Bank FRC -1,36%.
Особый тип спада обычно следует за финансовым кризисом. Экономисты называют его "балансовой рецессией".
При балансовой рецессии секторы экономики оказываются в плену плохих активов, образовавшихся в результате схлопывания пузыря. Их основным средством избежать банкротства является продажа, погашение или иное избавление от этих активов.
Сосредоточение внимания на сокращении активов приводит к тому, что чистые новые заимствования прекращаются, а низкие процентные ставки оказываются малоэффективными в стимулировании роста. Восстановление после балансовых рецессий, затрудненное выплатой долга, происходит медленно, слабо, разочаровывающе и болезненно.
США застряли в этом типе делевериджа задолго до 2010-х годов, Европа - до недавнего времени, а Япония, возможно, находится в нем с 1990 года.
Опубликовано: Иван Ободов
-
17:01
Иван Ободов
Американский надзорный орган предписал коллектору из Вирджинии выплатить 24 миллиона долларов за незаконные действия
Компания по сбору долгов из Вирджинии согласилась выплатить 24 миллиона долларов за якобы незаконные действия, сообщило в четверг главное американское агентство по финансовой защите потребителей.
-
-
-
-
-
-