Банковская паника может спровоцировать особый тип спада валют

Две недели назад экономика была на высоте: рост в первом квартале превысил 3%. Но банковский хаос, начавшийся с краха банка Silicon Valley и продолжающийся до скоординированной помощи банку First Republic Bank FRC -1,36%.

Особый тип спада обычно следует за финансовым кризисом. Экономисты называют его "балансовой рецессией".

При балансовой рецессии секторы экономики оказываются в плену плохих активов, образовавшихся в результате схлопывания пузыря. Их основным средством избежать банкротства является продажа, погашение или иное избавление от этих активов.



Сосредоточение внимания на сокращении активов приводит к тому, что чистые новые заимствования прекращаются, а низкие процентные ставки оказываются малоэффективными в стимулировании роста. Восстановление после балансовых рецессий, затрудненное выплатой долга, происходит медленно, слабо, разочаровывающе и болезненно.

США застряли в этом типе делевериджа задолго до 2010-х годов, Европа - до недавнего времени, а Япония, возможно, находится в нем с 1990 года.