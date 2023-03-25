Космическая пыль может нести инопланетную жизнь через всю галактику

Астробиологи должны изучать космическую пыль и другой экзопланетный мусор для поиска жизни за пределами Земли, говорится в новом исследовании.

По данным исследования, автором которого является Томонори Тотани, профессор астрономии Токийского университета, ежегодно на Землю может попадать до 100 000 частиц пыли, несущих жизнь.



Когда большой астероид врезается в планету, удар может иметь космические последствия - спросите у динозавров. (Или не спросите; они вымерли, уничтоженные космическим камнем, упавшим на Землю 66 миллионов лет назад).

Эти катаклизмические столкновения могут создавать кратеры размером с полусферу и разбрасывать обломки по целым планетам и в межзвездное пространство.