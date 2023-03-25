Герой «Отеля Руанда» Русесабагина освобожден из руандийской тюрьмы
Пол Русесабагина, который был изображен героем фильма "Отель "Руанда"", был освобожден из руандийской тюрьмы в пятницу, сообщили официальные лица США.
Русесабагина, постоянно проживающего в США, сопровождал сотрудник американского посольства, когда его перевезли из тюрьмы в резиденцию посла Катара в Кигали в конце пятницы, сообщили два высокопоставленных чиновника администрации Байдена, которые провели брифинг для журналистов в Вашингтоне.
Русесабагина был осужден в сентябре 2021 года на 25 лет за связи с группой, выступающей против президента Руанды Поля Кагаме и имеющей вооруженное крыло.
Ранее в пятницу правительство Руанды объявило, что смягчает приговор Русесабагине.
Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором приветствовал освобождение Русесабагины и поблагодарил правительства Руанды и Катара за то, что они сделали это возможным.
Опубликовано: Иван Ободов
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17:01
Иван Ободов
Американский надзорный орган предписал коллектору из Вирджинии выплатить 24 миллиона долларов за незаконные действия
Компания по сбору долгов из Вирджинии согласилась выплатить 24 миллиона долларов за якобы незаконные действия, сообщило в четверг главное американское агентство по финансовой защите потребителей.
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