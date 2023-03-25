Герой «Отеля Руанда» Русесабагина освобожден из руандийской тюрьмы

Пол Русесабагина, который был изображен героем фильма "Отель "Руанда"", был освобожден из руандийской тюрьмы в пятницу, сообщили официальные лица США.

Русесабагина, постоянно проживающего в США, сопровождал сотрудник американского посольства, когда его перевезли из тюрьмы в резиденцию посла Катара в Кигали в конце пятницы, сообщили два высокопоставленных чиновника администрации Байдена, которые провели брифинг для журналистов в Вашингтоне.



Русесабагина был осужден в сентябре 2021 года на 25 лет за связи с группой, выступающей против президента Руанды Поля Кагаме и имеющей вооруженное крыло.



Ранее в пятницу правительство Руанды объявило, что смягчает приговор Русесабагине.



Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором приветствовал освобождение Русесабагины и поблагодарил правительства Руанды и Катара за то, что они сделали это возможным.