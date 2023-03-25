Disney World достиг соглашения с профсоюзом о минимальной почасовой зарплате в $18
Профсоюзы работников сферы обслуживания в Walt Disney World в четверг достигли предварительной договоренности с компанией, которая повысит начальную минимальную заработную плату с $15 до $18 в час.
Работники сферы обслуживания Disney World, входящие в шесть профсоюзов, составляющих коалицию Service Trades Council Union, планировали проголосовать в следующую среду по предложению контракта после того, как в прошлом месяце отвергли предыдущее предложение, которое не соответствовало минимальной почасовой зарплате в 18 долларов.
Соглашение охватывает около 45 000 работников сферы обслуживания на курорте парка развлечений Диснея под Орландо.
По словам профсоюзных лидеров, в случае одобрения пятилетнего контракта, почасовая заработная плата работников может вырасти от $5,50 до $8,60 к концу срока его действия.
"Обеспечение минимальной почасовой ставки в размере $18 в этом году, повышение общей экономической ценности первоначального предложения Disney и обеспечение полной компенсации каждому работнику - это те приоритеты, за которые члены профсоюза были полны решимости бороться", - сказал Мэтт Холлис, глава коалиции профсоюзов. "Сегодня мы выиграли эту борьбу".
Опубликовано: Иван Ободов
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17:01
Иван Ободов
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