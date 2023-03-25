Незначительное число женщин в Германии выступили против купания топлес в бассейнах

Согласно опросу, незначительное большинство женщин в Германии против того, чтобы посещать бассейн без бюстгальтера.

Против высказались 55 процентов опрошенных женщин - за 56 процентов мужчин, сообщил в субботу журнал "Фокус".

В целом 47% респондентов одобрили плавание топлесс, а 44% выступили против.

Любопытно, что различия во взглядах частично объяснялись политическими предпочтениями.

69 процентов, большинство сторонников купания топлес находится среди тех, кто близок к зеленым.

Среди сторонников Союза 57 процентов высказались бы против того, чтобы позволить всем плавать без верхней одежды.

Напомним, что несколько дней назад, например, купальные заведения (бани и бассейны) в Берлине и Кельне объявили, что в будущем представители любого пола смогут находиться там топлес.

Институт исследования общественного мнения «Кантар» опросил в общей сложности 1002 человека для проведения исследования.