Незначительное число женщин в Германии выступили против купания топлес в бассейнах
Согласно опросу, незначительное большинство женщин в Германии против того, чтобы посещать бассейн без бюстгальтера.
Против высказались 55 процентов опрошенных женщин - за 56 процентов мужчин, сообщил в субботу журнал "Фокус".
В целом 47% респондентов одобрили плавание топлесс, а 44% выступили против.
Любопытно, что различия во взглядах частично объяснялись политическими предпочтениями.
69 процентов, большинство сторонников купания топлес находится среди тех, кто близок к зеленым.
Среди сторонников Союза 57 процентов высказались бы против того, чтобы позволить всем плавать без верхней одежды.
Напомним, что несколько дней назад, например, купальные заведения (бани и бассейны) в Берлине и Кельне объявили, что в будущем представители любого пола смогут находиться там топлес.
Институт исследования общественного мнения «Кантар» опросил в общей сложности 1002 человека для проведения исследования.
Опубликовано: Тарас Медведев
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17:01
Иван Ободов
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Компания по сбору долгов из Вирджинии согласилась выплатить 24 миллиона долларов за якобы незаконные действия, сообщило в четверг главное американское агентство по финансовой защите потребителей.
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