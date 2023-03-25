Марк Цукерберг официально стал отцом трех девочек
Марк Цукерберг и жена Присцилла Чан приветствуют третьего ребенка, дочь Аурелию.
38-летний генеральный директор Meta и его жена доктор Присцилла Чан приняли третьего совместного ребенка, дочь Аурелию Чан Цукерберг, о чем гордый отец объявил в пятницу на Instagram.
Отец троих детей поделился милыми фотографиями пары с новорожденной, которая впитывает в себя первые мгновения общения с малышкой.
"Добро пожаловать в мир, Аурелия Чан Цукерберг! Ты такое маленькое благословение", - подписал он свой пост.
Цукерберг и Чан, которые являются соучредителями и исполнительными директорами CZI, также являются родителями дочерей Августы, 5 лет, и Максимы "Макс", 7 лет.
Опубликовано: Иван Ободов
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17:01
Иван Ободов
Американский надзорный орган предписал коллектору из Вирджинии выплатить 24 миллиона долларов за незаконные действия
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