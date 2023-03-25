Марк Цукерберг официально стал отцом трех девочек

Марк Цукерберг и жена Присцилла Чан приветствуют третьего ребенка, дочь Аурелию.

38-летний генеральный директор Meta и его жена доктор Присцилла Чан приняли третьего совместного ребенка, дочь Аурелию Чан Цукерберг, о чем гордый отец объявил в пятницу на Instagram.



Отец троих детей поделился милыми фотографиями пары с новорожденной, которая впитывает в себя первые мгновения общения с малышкой.



"Добро пожаловать в мир, Аурелия Чан Цукерберг! Ты такое маленькое благословение", - подписал он свой пост.



Цукерберг и Чан, которые являются соучредителями и исполнительными директорами CZI, также являются родителями дочерей Августы, 5 лет, и Максимы "Макс", 7 лет.