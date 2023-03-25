Пожарные в Испании пытаются справиться с пожаром, уничтожившим 4 000 гектаров земли
В субботу пожарные заявили, что им удалось остановить первый крупный лесной пожар в Испании в этом году и не дать ему распространиться дальше по восточной части Валенсии.
Необычайно сухая зима в некоторых частях Южной Европы вызвала опасения повторения ситуации 2022 года, когда было уничтожено 785 000 гектаров леса, что более чем в два раза превышает среднегодовой показатель за последние 16 лет, согласно статистике Европейской комиссии (ЕК).
В Испании 493 пожара уничтожили рекордные 307 000 гектаров земли в прошлом году, согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах Комиссии.
Более 500 пожарных при поддержке 20 самолетов и вертолетов работали над тем, чтобы взять под контроль пламя возле деревни Вильянуэва-де-Вивер в регионе Валенсия, сообщили в субботу службы спасения.
Однако им удалось остановить распространение огня на другие районы.
Региональная газета Las Provincias сообщила, что полиция считает, что пожар мог начаться из-за искры от машины, используемой для сбора хвороста. Гражданская гвардия Испании не ответила на просьбу Reuters о комментарии.
Восемь населенных пунктов были эвакуированы, сказала Габриэла Браво, глава регионального управления внутренних дел.
Опубликовано: Иван Ободов
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17:01
Иван Ободов
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