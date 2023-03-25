Сооснователь Intel, филантроп Гордон Мур умер в возрасте 94 лет

Умер Гордон Мур, соучредитель корпорации Intel, который задал бешеный темп прогресса в цифровую эпоху простым предсказанием 1965 года о том, как быстро инженеры увеличат мощность компьютерных чипов.

Мур умер в пятницу в своем доме на Гавайях, сообщили представители Intel и Фонда Гордона и Бетти Мур.



Мур, имевший докторскую степень по химии и физике, сделал свое знаменитое наблюдение, известное сегодня как "закон Мура", за три года до того, как он помог основать Intel в 1968 году. Оно появилось среди ряда статей о будущем, написанных экспертами в различных областях для ныне несуществующего журнала Electronics.



В предсказании, которое, по словам Мура, он вычертил на бумаге, основываясь на том, что происходило с микросхемами в то время, говорилось, что мощность и сложность интегральных схем будет удваиваться каждый год.



Строго говоря, наблюдение Мура относилось к удвоению количества транзисторов на полупроводнике.

Но с годами его стали применять к жестким дискам, компьютерным мониторам и другим электронным устройствам, утверждая, что примерно каждые 18 месяцев новое поколение продуктов делает устаревшими своих предшественников.