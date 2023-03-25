Основатель криптовалюты terra обвиняется в США в мошенничестве

Спустя несколько часов после ареста в Черногории в четверг южнокорейцу До Квону, основателю криптовалюты terra, правосудием США были предъявлены обвинения в мошенничестве.

Федеральное жюри присяжных в Нью-Йорке выдвинуло восемь обвинений против 31-летнего До Квона, который обвиняется в различных видах мошенничества, включая мошенничество через Интернет и организованную банду, в связи с крахом его криптовалюты, из-за которого инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов.



Согласно обвинительному заключению, Квон "намеренно вводил инвесторов в заблуждение относительно многочисленных аспектов".



Он был арестован в четверг в Черногории вместе со своим финансовым директором Хон Чан Чжуном, по словам министра внутренних дел балканской страны.