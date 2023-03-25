Основатель криптовалюты terra обвиняется в США в мошенничестве
Спустя несколько часов после ареста в Черногории в четверг южнокорейцу До Квону, основателю криптовалюты terra, правосудием США были предъявлены обвинения в мошенничестве.
Федеральное жюри присяжных в Нью-Йорке выдвинуло восемь обвинений против 31-летнего До Квона, который обвиняется в различных видах мошенничества, включая мошенничество через Интернет и организованную банду, в связи с крахом его криптовалюты, из-за которого инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов.
Согласно обвинительному заключению, Квон "намеренно вводил инвесторов в заблуждение относительно многочисленных аспектов".
Он был арестован в четверг в Черногории вместе со своим финансовым директором Хон Чан Чжуном, по словам министра внутренних дел балканской страны.
Опубликовано: Иван Ободов
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17:01
Иван Ободов
Американский надзорный орган предписал коллектору из Вирджинии выплатить 24 миллиона долларов за незаконные действия
Компания по сбору долгов из Вирджинии согласилась выплатить 24 миллиона долларов за якобы незаконные действия, сообщило в четверг главное американское агентство по финансовой защите потребителей.
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