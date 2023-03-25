Четырехлетний ребенок упал с кресельного подъемника на горнолыжном курорте в Монтане

Отец высказывает свое мнение после того, как его ребенок, по его словам, упал с высоты 12-15 футов на горнолыжном курорте в Монтане.

Натан Маклеод рассказал газете The Missoulian, что он и его 4-летний сын Сойер катались на кресельном подъемнике Montana Snowbowl в Национальном лесу Лоло в воскресенье, когда их кресло якобы ударилось о вышку, выбросив его сына из кресла.



По данным издания, Маклеод с малышом делил одно кресло, а его другой сын, 6-летний Кэссиди, ехал в кресле впереди со сноубордистом.



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"Мы едем, и я смотрю на кресло Кэссиди передо мной, и оно просто, как бы, сильно раскачивается, и я не знаю, что с этим делать, потому что я сижу в кресле позади него", - объяснил Маклеод ежедневной газете.



"Я беспокоюсь, что он врежется в следующую башню. А она в этот момент находится на высоте около 40 футов от земли. Пока это проносилось у меня в голове, вдруг наш стул врезается в башню, первую, когда она начинает подниматься".