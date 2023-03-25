Историческая марка продана с аукциона за 28 000 евро

Конверт с маркой 19 века, отправленный из земли Саксония-Анхальт был продан на аукционе марок за 28 000 евро.

В 1853 году письмо было отправлено Гансом Фрейхером фон Вельтхаймом его жене, оно было отправлено в Ошерслебен, пояснил аукционный дом Генриха Кёлера в Висбадене.

Что особенного в письме из Ошерслебена, так это то, что оно вообще не должно было дойти, потому что оно было неправильно франкировано: барон был главным егерем в Брауншвейге и франкировал письмо оттуда штампом.

На почте письмо получило пометку "недействительно".

«Тем не менее, письмо было отправлено, и поэтому сегодня это особая тема», — пояснили организаторы аукциона.

Документ был продан с аукциона в субботу. Стартовая цена составила 5000 евро.