Историческая марка продана с аукциона за 28 000 евро
Конверт с маркой 19 века, отправленный из земли Саксония-Анхальт был продан на аукционе марок за 28 000 евро.
В 1853 году письмо было отправлено Гансом Фрейхером фон Вельтхаймом его жене, оно было отправлено в Ошерслебен, пояснил аукционный дом Генриха Кёлера в Висбадене.
Что особенного в письме из Ошерслебена, так это то, что оно вообще не должно было дойти, потому что оно было неправильно франкировано: барон был главным егерем в Брауншвейге и франкировал письмо оттуда штампом.
На почте письмо получило пометку "недействительно".
«Тем не менее, письмо было отправлено, и поэтому сегодня это особая тема», — пояснили организаторы аукциона.
Документ был продан с аукциона в субботу. Стартовая цена составила 5000 евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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17:01
Иван Ободов
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