Юрист из Сербии подал в суд на НАТО за применение боеприпасов с обедненным ураном

Юрист Срдан Алексич из Ниша в течение многих лет представлял интересы больных раком из районов, подвергшихся бомбардировкам, после заявления Британии о поставках он дал большое интервью немецкому WELT.

Срдан добивается, чтобы его земляков признали поздними жертвами боеприпасов с обедненным ураном, и поэтому подает в суд на НАТО. Для него это еще и личная миссия: Алексич родился в одной из деревень на юге Сербии, пострадавших от этих бомб.

Когда НАТО бомбило районы Сербии во время Балканской войны в 1994-1995 годах, а затем Косово в 1999 году, оно также использовало более 10 000 снарядов с обедненным ураном, так называемые боеприпасы с обедненным ураном. Сейчас Великобритания готовится предоставить украинской армии подобные боеприпасы.

WELT связалось с Алексичем по телефону в то время, как он готовится к встрече в Австрии, чтобы обсудить там свои дела. Для него невообразима перспектива использования боеприпасов с обедненным ураном в Украине.

“Что касается только боеприпасов с обедненным ураном, у меня сейчас 3500 клиентов, и каждую неделю их становится больше. Первые иски в Верховный суд Сербии мы смогли подать в 2021 году — в том числе на родственников полковника сербской армии, которые во время войны более 200 дней находились в палатке в зоне безопасности. У него развился рак внутренних органов, но медицинская страховая компания не оплатила его лечение.

Я представляю не только солдат, но и полицейских или служащих, например, из аэропортов и гражданских лиц, которые продолжают жить в районах, подвергшихся бомбардировкам. Многие из них очень бедны. Но все они имеют очень специфические типы рака!”, - рассказал изданию сербский юрист.

В настоящее время Сербия находится на втором месте в мире по заболеваемости раком легких: это около 8000 пациентов.

“Посылаю вам отчет одного из моих клиентов - у него в лаборатории было обнаружено 23-кратное воздействие токсичных тяжелых металлов. В нем четко сказано: «Особое беспокойство вызывает наличие и количество урана-238 в теле г-на Тадича”, - рассказал Алексич.

Необходимо отметить, что Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) описывает обедненный уран как «химически и радиологически токсичный тяжелый металл».