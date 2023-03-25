Европа отрицает охвативший ее банковский кризис

"Нас заверили, что в банковской системе еврозоны действительно нет проблем", - сказал мне на прошлой неделе министр финансов одной из стран-членов ЕС в связи с крахом Credit Suisse.

Мне сказали, что из кризиса 2009-12 годов были извлечены уроки: регулирование, надзор и управление неизмеримо улучшились, вплоть до самого маленького банка.



Олаф Шольц, канцлер Германии, был столь же обнадеживающим. Нет причин для беспокойства, настаивал он.



Есть только одна проблема: рынки, похоже, не верят в это.



В пятницу крупнейший банк Германии, Deutsche Bank, стал центром повторного обвала финансовых акций, поскольку опасения по поводу здоровья финансовой системы еврозоны снова взяли верх. Не так уж много нужно для того, чтобы спровоцировать новую полномасштабную панику.



Все три основных западных центральных банка - Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Англии - тем не менее, продолжают ужесточать политику, как будто почти не боясь, что финансовая система рухнет.