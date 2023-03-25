Казни через расстрел могут вернуться в США

Образ стоящих в ряд стрелков, ведущих огонь в унисон по осужденному заключенному, может навевать мысли об ушедшей, менее просвещенной эпохе.

Но идея использования расстрельных команд возвращается. На этой неделе законодатели Айдахо приняли законопроект, направленный на добавление штата к списку тех, кто разрешает использование расстрельных команд, в который в настоящее время входят Миссисипи, Юта, Оклахома и Южная Каролина.



Интерес к этому законопроекту возник в связи с тем, что штаты ищут альтернативу смертельным инъекциям после того, как фармацевтические компании запретили использование своих препаратов.



Некоторые, включая нескольких судей Верховного суда, считают расстрельные команды менее жестокими, чем смертельные инъекции, несмотря на насилие, связанное с изрешечиванием тел пулями.

Другие говорят, что все не так однозначно, или что есть и другие факторы, которые необходимо учитывать.