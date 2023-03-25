Американский надзорный орган предписал коллектору из Вирджинии выплатить 24 миллиона долларов за незаконные действия

Компания по сбору долгов из Вирджинии согласилась выплатить 24 миллиона долларов за якобы незаконные действия, сообщило в четверг главное американское агентство по финансовой защите потребителей.

Рохит Чопра, директор Бюро финансовой защиты потребителей, заявил, что компания Portfolio Recovery Associates была "поймана с поличным" в 2015 году, но в последние годы продолжала применять "запугивание, обман и незаконную ... тактику" для взыскания необоснованных и недокументированных потребительских долгов.



"Предписания CFPB - это не предложения, и компании не могут игнорировать их только потому, что они крупные или доминируют на рынке", - добавил Чопра.



Portfolio Recovery Associates заявила, что не признала никаких правонарушений.



В 2015 году CFPB предписал Portfolio Recovery Associates прекратить взыскание долгов без достаточных оснований, продажу долгов, угрозы подать в суд или судебные иски, когда у компании не было намерения доказать свои требования. Компания согласилась выплатить 27 миллионов долларов для урегулирования обвинений.