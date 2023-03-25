Архиепископ Кентерберийский призывает президента Уганды отменить антигейский закон
Архиепископ Кентерберийский, преподобный Джастин Уэлби, направит письмо президенту Уганды после протестов против законопроекта, согласно которому гомосексуальные акты будут караться смертной казнью.
Все, кроме двух из 389 членов парламента Уганды, проголосовали за новый закон, который вводит смертную казнь или пожизненное заключение за однополый секс и "вербовку, продвижение и финансирование" однополых связей.
Представитель Ламбетского дворца подтвердил, что после голосования архиепископ направит письмо президенту Йовери Мусевени в частном порядке.
Переписка состоялась после того, как его коллега, архиепископ Уэльса, преподобный Эндрю Джон, назвал законопроект "глубоко тревожным и совершенно нехристианским".
Он также сказал, что напишет главе Церкви Уганды, преподобному Стивену Казиимбе, который поддерживает законопроект, чтобы выразить свою озабоченность.
Опубликовано: Иван Ободов
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