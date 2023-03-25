Новая Зеландия выражает Китаю озабоченность по поводу прав человека и напряженности в отношениях с Тайванем

Новая Зеландия выразила Китаю обеспокоенность ситуацией с правами человека в азиатском гиганте и растущей напряженностью в отношениях с Тайванем.

Махута, находящаяся с официальным визитом в Китае, является первым главным дипломатом Новой Зеландии, посетившим Пекин с 2018 года.



Министр маори встретилась с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и обсудила "острые вопросы", такие как права человека в северо-западном китайском регионе Синьцзян, свободы в Гонконге и влияние Китая в Тихоокеанском регионе.



"Есть много вещей, по которым мы можем договориться, и мы также говорили о сложных вопросах, решая проблемы, по которым мы не согласны", такие как "права человека", - сказал Махута в посольстве Новой Зеландии в Пекине.



Новая Зеландия критикует Китай, своего главного торгового партнера, за сообщения о репрессиях против уйгурского меньшинства в Синьцзяне.



"На (нашей) встрече я призвал Китай отреагировать на рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека", - сказал министр агентству AFP, ссылаясь на доклады этой организации о возможных "преступлениях против человечности" в отношении уйгуров, составляющих мусульманское большинство.