США побеждают Гренаду со счетом 7:1 благодаря голу Зендехаса в Лиге Наций
Благодаря первому в этом сезоне голу нападающего "Америки" Алехандро Зендехаса, США в пятницу разгромили Гренаду со счетом 7:1 и возглавили группу D Лиги Наций КОНКАКАФ.
Американец мексиканского происхождения Рикардо Пепи открыл счет на Национальном стадионе Кирани Джеймс в Сент-Джорджесе, отправив домой точный пас Кристиана Пулисика на четвертой минуте.
Полузащитник Бренден Ааронсон сделал счет 2:0, а полузащитник Уэстон МакКенни обеспечил американцам окончательное преимущество, забив два гола всего за четыре минуты.
Майлз Хипполит отбил один мяч за хозяев, но США увеличили свое преимущество за счет голов Пулисика (49-я минута), Пепи (53-я) и Зендехаса (72-я).
Пулисич, нападающий "Челси" и лидер этой команды, приложил руку к первым пяти голам команды, которой руководил временный тренер Энтони Хадсон.
Опубликовано: Иван Ободов
-
-
-
-
-
-
17:51
Иван Ободов
Президент Конго Чисекеди привлек бывшего вице-президента Бембу к перестановкам в преддверии выборов
Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди назначил бывшего вице-президента страны Жан-Пьера Бембу, который более 10 лет находился в заключении за военные преступления, министром обороны страны.
-
17:50
Иван Ободов
Учителя и город достигли соглашения после 9 месяцев переговоров в Куинси
Ассоциация работников образования Куинси достигла соглашения о заключении контракта с городом после ожесточенной общественной борьбы по поводу семейного отпуска, заработной платы и условий труда в школах Куинси.