США побеждают Гренаду со счетом 7:1 благодаря голу Зендехаса в Лиге Наций

Благодаря первому в этом сезоне голу нападающего "Америки" Алехандро Зендехаса, США в пятницу разгромили Гренаду со счетом 7:1 и возглавили группу D Лиги Наций КОНКАКАФ.

Американец мексиканского происхождения Рикардо Пепи открыл счет на Национальном стадионе Кирани Джеймс в Сент-Джорджесе, отправив домой точный пас Кристиана Пулисика на четвертой минуте.



Полузащитник Бренден Ааронсон сделал счет 2:0, а полузащитник Уэстон МакКенни обеспечил американцам окончательное преимущество, забив два гола всего за четыре минуты.



Майлз Хипполит отбил один мяч за хозяев, но США увеличили свое преимущество за счет голов Пулисика (49-я минута), Пепи (53-я) и Зендехаса (72-я).



Пулисич, нападающий "Челси" и лидер этой команды, приложил руку к первым пяти голам команды, которой руководил временный тренер Энтони Хадсон.