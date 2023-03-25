Нигер заявляет, что войска уничтожили 79 террористов вблизи Мали

17:05 2023-03-25

Министерство обороны Нигера заявило в пятницу, что его войска уничтожили 79 "террористов" в ходе операций на западе страны, включая рейд в соседнее Мали.

Армейские подразделения, участвующие в антиджихадистской операции Almahou, начали преследование после нападения "вооруженной террористической группы" в районе Tiloa департамента Banibangou, сообщило министерство.

По меньшей мере 17 нигерийских солдат были убиты в феврале в результате нападения в Интагамее, также в Банибангу.

По данным министерства, погоня, которую вели воздушные и наземные силы, привела в район Хамакат в Мали, где находилась база предполагаемых исполнителей нападения 10 февраля.