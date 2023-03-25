Нигер заявляет, что войска уничтожили 79 террористов вблизи Мали
Министерство обороны Нигера заявило в пятницу, что его войска уничтожили 79 "террористов" в ходе операций на западе страны, включая рейд в соседнее Мали.
Армейские подразделения, участвующие в антиджихадистской операции Almahou, начали преследование после нападения "вооруженной террористической группы" в районе Tiloa департамента Banibangou, сообщило министерство.
По меньшей мере 17 нигерийских солдат были убиты в феврале в результате нападения в Интагамее, также в Банибангу.
По данным министерства, погоня, которую вели воздушные и наземные силы, привела в район Хамакат в Мали, где находилась база предполагаемых исполнителей нападения 10 февраля.
Опубликовано: Иван Ободов
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Иван Ободов
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