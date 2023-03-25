Гвинет Пэлтроу утверждает в суде, что она подверглась нападению во время катания на лыжах
Актриса Гвинет Пэлтроу в пятницу выступила в зале суда в США, заявив, что она является жертвой несчастного случая на лыжах, за который на нее подан иск.
"Мистер Сандерсон категорически сбил меня на этом склоне", - сказала Пэлтроу, отвечая на вопросы адвокатов истца.
Терри Сандерсон, 76-летний оптометрист на пенсии, обвиняет Пэлтроу в том, что она ударила его во время катания на лыжах на гламурном курорте Deer Valley в штате Юта в 2016 году и причинила ему физический и психологический вред.
Отвечая на вопросы адвоката Сандерсона, Пэлтроу признала, что после столкновения крикнула ему: "Ты въехал мне прямо в спину!".
"Когда он проскользнул между моими лыжами, я полностью замерла", - добавила Пэлтроу, которая призналась, что "на мгновение" подумала, что это было сексуальное нападение.
Опубликовано: Иван Ободов
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