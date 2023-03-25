США обвиняют в шпионаже россиянина, который выдавал себя за бразильца и пытался проникнуть в МУС

Министерство юстиции США в пятницу предъявило обвинения в шпионаже россиянину, который, скрываясь под бразильским псевдонимом, учился в Вашингтонском университете и стремился стать членом Международного уголовного суда в Гааге.

Обвинительное заключение Министерства юстиции против Сергея Владимировича Черкасова предполагает, что Соединенные Штаты попытаются оспорить его возможную экстрадицию в Россию из Бразилии, где он в настоящее время находится в тюрьме по обвинению в мошенничестве с использованием личных данных.



39-летний Черкасов был арестован в начале апреля 2022 года голландскими властями за использование поддельных документов, удостоверяющих личность.



Он прибыл в Нидерланды под именем бразильца Виктора Мюллера Феррерира, чтобы поступить на работу в ICC в качестве младшего аналитика.



Однако голландская полиция установила, что он не бразилец, а агент Центрального разведывательного управления Вооруженных сил России (ГРУ).



Он считался "нелегалом", шпионом, который живет под прикрытием за границей в течение нескольких лет и приезжает, чтобы разработать совершенно новую личность.