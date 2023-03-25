США обвиняют в шпионаже россиянина, который выдавал себя за бразильца и пытался проникнуть в МУС
Министерство юстиции США в пятницу предъявило обвинения в шпионаже россиянину, который, скрываясь под бразильским псевдонимом, учился в Вашингтонском университете и стремился стать членом Международного уголовного суда в Гааге.
Обвинительное заключение Министерства юстиции против Сергея Владимировича Черкасова предполагает, что Соединенные Штаты попытаются оспорить его возможную экстрадицию в Россию из Бразилии, где он в настоящее время находится в тюрьме по обвинению в мошенничестве с использованием личных данных.
39-летний Черкасов был арестован в начале апреля 2022 года голландскими властями за использование поддельных документов, удостоверяющих личность.
Он прибыл в Нидерланды под именем бразильца Виктора Мюллера Феррерира, чтобы поступить на работу в ICC в качестве младшего аналитика.
Однако голландская полиция установила, что он не бразилец, а агент Центрального разведывательного управления Вооруженных сил России (ГРУ).
Он считался "нелегалом", шпионом, который живет под прикрытием за границей в течение нескольких лет и приезжает, чтобы разработать совершенно новую личность.
Опубликовано: Иван Ободов
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