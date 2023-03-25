Протестующие выдвигают ультиматум с требованием изменить закон о выборах в Суринаме
Суринамские политические активисты в сопровождении около 200 протестующих представили в пятницу на рассмотрение парламента законопроект о реформе избирательной системы в преддверии выборов 2025 года, отмечает журналист AFP.
Проект реформы под названием "Один человек - один голос" был представлен председателю Национального собрания Маринусу Би под угрозой снова вернуться на улицы, если он не будет рассмотрен законодательным органом до 31 марта.
"Это основа для работы, и поэтому логично, что мы ожидаем, что члены Ассамблеи будут работать над этим. Затем важно, чтобы и люди увидели это", - сказала Мардж Гетрув, член делегации, передав документ Би.
"Мы рады, что они предложили проект. Я поделюсь им с 51 членом (депутатами)", - сказал спикер Ассамблеи.
Выборы в законодательное собрание, на которых будет избран 51 депутат, которые затем выберут президента, запланированы на 2025 год.
Активисты хотят нового избирательного деления, поскольку, по их мнению, сельские районы превосходят городские, а также пропорционального голосования.
Опубликовано: Иван Ободов
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