Протестующие выдвигают ультиматум с требованием изменить закон о выборах в Суринаме

Суринамские политические активисты в сопровождении около 200 протестующих представили в пятницу на рассмотрение парламента законопроект о реформе избирательной системы в преддверии выборов 2025 года, отмечает журналист AFP.

Проект реформы под названием "Один человек - один голос" был представлен председателю Национального собрания Маринусу Би под угрозой снова вернуться на улицы, если он не будет рассмотрен законодательным органом до 31 марта.

"Это основа для работы, и поэтому логично, что мы ожидаем, что члены Ассамблеи будут работать над этим. Затем важно, чтобы и люди увидели это", - сказала Мардж Гетрув, член делегации, передав документ Би.

"Мы рады, что они предложили проект. Я поделюсь им с 51 членом (депутатами)", - сказал спикер Ассамблеи.

Выборы в законодательное собрание, на которых будет избран 51 депутат, которые затем выберут президента, запланированы на 2025 год.

Активисты хотят нового избирательного деления, поскольку, по их мнению, сельские районы превосходят городские, а также пропорционального голосования.