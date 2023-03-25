Испания положила конец политике рассредоточения заключенных ЭТА

В пятницу правительство Испании объявило о согласии перевести пятерых бывших членов баскской сепаратистской организации ETA в тюрьмы на севере Страны Басков.

Эта политика начала применяться в 1980-х годах как левыми, так и правыми правительствами для предотвращения связей между членами ЭТА, организации, обвиняемой в гибели более 850 человек за четыре десятилетия насилия, и их окружением.



Его применение означало, что заключенные содержались в тюрьмах на расстоянии до 900 километров от Страны Басков.



С момента прихода к власти социалиста Педро Санчеса в 2018 году, через несколько недель после самороспуска ЭТА, испанское правительство постепенно переводит десятки бывших членов организации в тюрьмы Страны Басков или соседних провинций.



"Пенитенциарные учреждения координируют с Департаментом юстиции правительства Басков перевод пяти осужденных террористов", - говорится в заявлении Министерства внутренних дел в пятницу.