Испания положила конец политике рассредоточения заключенных ЭТА
В пятницу правительство Испании объявило о согласии перевести пятерых бывших членов баскской сепаратистской организации ETA в тюрьмы на севере Страны Басков.
Эта политика начала применяться в 1980-х годах как левыми, так и правыми правительствами для предотвращения связей между членами ЭТА, организации, обвиняемой в гибели более 850 человек за четыре десятилетия насилия, и их окружением.
Его применение означало, что заключенные содержались в тюрьмах на расстоянии до 900 километров от Страны Басков.
С момента прихода к власти социалиста Педро Санчеса в 2018 году, через несколько недель после самороспуска ЭТА, испанское правительство постепенно переводит десятки бывших членов организации в тюрьмы Страны Басков или соседних провинций.
"Пенитенциарные учреждения координируют с Департаментом юстиции правительства Басков перевод пяти осужденных террористов", - говорится в заявлении Министерства внутренних дел в пятницу.
Опубликовано: Иван Ободов
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Иван Ободов
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