Южноафриканский музей Ганди борется за выживание в условиях нехватки средств
82-летняя Эла Ганди не покидала Южную Африку, где ее дед, Махатма Ганди, разработал свой метод ненасилия. Но сегодня она борется с протекающими крышами и нехваткой денег на сохранение наследия мирового деятеля.
Молодой Мохандас Карамчанд Ганди высадился в 1893 году в Дурбане, Квазулу Натал (юго-восток), провинции, где до сих пор проживает одна из крупнейших индийских общин за пределами Индии. Мастер мысли, чье наследие в Африке иногда вызывает споры, работал в юридической фирме.
В то время британские поселенцы привезли сотни тысяч индийцев, в основном для работы на плантациях сахарного тростника. Но небольшая образованная элита преуспела в торговле и свободных профессиях.
Застенчивый, нервный в суде и не особенно преданный своему делу, Ганди провел несколько лет в стране (1893-1915), где он достиг политического совершеннолетия, выступая против законов об апартеиде, ограничивающих иммиграцию индийцев
Опубликовано: Иван Ободов
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