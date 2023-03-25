Южноафриканский музей Ганди борется за выживание в условиях нехватки средств

82-летняя Эла Ганди не покидала Южную Африку, где ее дед, Махатма Ганди, разработал свой метод ненасилия. Но сегодня она борется с протекающими крышами и нехваткой денег на сохранение наследия мирового деятеля.

Молодой Мохандас Карамчанд Ганди высадился в 1893 году в Дурбане, Квазулу Натал (юго-восток), провинции, где до сих пор проживает одна из крупнейших индийских общин за пределами Индии. Мастер мысли, чье наследие в Африке иногда вызывает споры, работал в юридической фирме.



В то время британские поселенцы привезли сотни тысяч индийцев, в основном для работы на плантациях сахарного тростника. Но небольшая образованная элита преуспела в торговле и свободных профессиях.



Застенчивый, нервный в суде и не особенно преданный своему делу, Ганди провел несколько лет в стране (1893-1915), где он достиг политического совершеннолетия, выступая против законов об апартеиде, ограничивающих иммиграцию индийцев