Iberdrola Mexico получает ибероамериканскую награду за устойчивое развитие

Энергетическая компания Iberdrola Mexico получила в эту пятницу награду за лучшие цели устойчивого развития в Иберо-Америке за проект по расширению прав и возможностей сообщества в южном регионе Мексики.

Золотая награда была вручена Иберо-американским фондом управления качеством (FUNDIBEQ), который управляет Иберо-американской премией качества, являющейся частью Иберо-американского саммита глав государств и правительств, который начался в эту пятницу в Санто-Доминго (Доминиканская Республика).



Награда была вручена генеральному директору Iberdrola Mexico Энрике Альба в присутствии короля Испании Фелипе VI, президентов Доминиканской Республики, Эквадора, Парагвая, Уругвая и Португалии, а также генерального секретаря Иберо-Американской ассоциации Андреса Алламанда.



"Это большое удовлетворение, и еще большее, когда получаешь награду за достижение Целей устойчивого развития ООН. Мы - компания, в которой социальные дивиденды не менее или более важны, чем экономические", - пояснил Альба в интервью EFE.