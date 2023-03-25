Iberdrola Mexico получает ибероамериканскую награду за устойчивое развитие
Энергетическая компания Iberdrola Mexico получила в эту пятницу награду за лучшие цели устойчивого развития в Иберо-Америке за проект по расширению прав и возможностей сообщества в южном регионе Мексики.
Золотая награда была вручена Иберо-американским фондом управления качеством (FUNDIBEQ), который управляет Иберо-американской премией качества, являющейся частью Иберо-американского саммита глав государств и правительств, который начался в эту пятницу в Санто-Доминго (Доминиканская Республика).
Награда была вручена генеральному директору Iberdrola Mexico Энрике Альба в присутствии короля Испании Фелипе VI, президентов Доминиканской Республики, Эквадора, Парагвая, Уругвая и Португалии, а также генерального секретаря Иберо-Американской ассоциации Андреса Алламанда.
"Это большое удовлетворение, и еще большее, когда получаешь награду за достижение Целей устойчивого развития ООН. Мы - компания, в которой социальные дивиденды не менее или более важны, чем экономические", - пояснил Альба в интервью EFE.
Опубликовано: Иван Ободов
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