Georgia Tech открывает Инновационный центр в Медельине при поддержке 17 компаний и организаций города
Институт инноваций предприятий Технологического института Джорджии открыл свой первый комплексный инновационный центр в Южной Америке.
Официальное открытие стало результатом нескольких лет работы Инновационного института предпринимательства в Латинской Америке, включая Колумбию. Это совместная работа с участием частной промышленности, высшего образования и организаций экономического развития.
Новый инновационный центр, расположенный в Медельине, отражает основную миссию Института инноваций предприятий как главного подразделения Джорджии Тек по экономическому развитию.
Опубликовано: Иван Ободов
-
-
-
-
-
-
17:51
Иван Ободов
Президент Конго Чисекеди привлек бывшего вице-президента Бембу к перестановкам в преддверии выборов
Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди назначил бывшего вице-президента страны Жан-Пьера Бембу, который более 10 лет находился в заключении за военные преступления, министром обороны страны.
-
17:50
Иван Ободов
Учителя и город достигли соглашения после 9 месяцев переговоров в Куинси
Ассоциация работников образования Куинси достигла соглашения о заключении контракта с городом после ожесточенной общественной борьбы по поводу семейного отпуска, заработной платы и условий труда в школах Куинси.