Georgia Tech открывает Инновационный центр в Медельине при поддержке 17 компаний и организаций города

17:11 2023-03-25

Институт инноваций предприятий Технологического института Джорджии открыл свой первый комплексный инновационный центр в Южной Америке.

Официальное открытие стало результатом нескольких лет работы Инновационного института предпринимательства в Латинской Америке, включая Колумбию. Это совместная работа с участием частной промышленности, высшего образования и организаций экономического развития.

Новый инновационный центр, расположенный в Медельине, отражает основную миссию Института инноваций предприятий как главного подразделения Джорджии Тек по экономическому развитию.