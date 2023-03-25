Китай развернет сценарии применения 6G к 2025 году, говорит президент China Unicom

China United Network Communications активно участвует в разработке телекоммуникационных технологий шестого поколения, а "сценарии применения" 6G будут запущены в 2025 году, заявил в субботу председатель компании.

Лю Лихун сообщил журналистам в кулуарах проводимого правительством Форума развития Китая, что первые исследования в области 6G будут завершены в 2025 году, хотя он подчеркнул, что технология не достигнет полномасштабного коммерческого использования до 2030 года.

Китай официально начал исследования и разработку 6G в 2019 году, что, по его словам, направлено на продвижение беспроводных инноваций.