Китай развернет сценарии применения 6G к 2025 году, говорит президент China Unicom
17:12 2023-03-25
China United Network Communications активно участвует в разработке телекоммуникационных технологий шестого поколения, а "сценарии применения" 6G будут запущены в 2025 году, заявил в субботу председатель компании.
Лю Лихун сообщил журналистам в кулуарах проводимого правительством Форума развития Китая, что первые исследования в области 6G будут завершены в 2025 году, хотя он подчеркнул, что технология не достигнет полномасштабного коммерческого использования до 2030 года.
Китай официально начал исследования и разработку 6G в 2019 году, что, по его словам, направлено на продвижение беспроводных инноваций.
Опубликовано: Иван Ободов
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17:51
Иван Ободов
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