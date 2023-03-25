Ганди говорит, что его дисквалификация «политически мотивирована»
Лидер индийской оппозиционной партии Конгресс Рахул Ганди заявил, что его дисквалификация парламентом была политически мотивирована.
В пятницу парламент Индии лишил г-на Ганди статуса члена парламента на следующий день после того, как он был приговорен к двум годам тюремного заключения по делу о клевете.
Он был осужден судом за комментарии 2019 года о фамилии премьер-министра Нарендры Моди на предвыборном митинге.
Правящая партия BJP утверждает, что его исключение соответствовало парламентским правилам.
Постановление Верховного суда от 2013 года гласит, что законодатель, осужденный за преступление и приговоренный к двум и более годам тюремного заключения, подлежит немедленной дисквалификации из парламента.
Опубликовано: Иван Ободов
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17:51
Иван Ободов
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