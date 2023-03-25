Amazon и другие ритейлеры пересматривают бесплатную доставку по мере роста расходов
Amazon.com Inc и другие интернет-магазины, использующие так называемую бесплатную доставку, пытаются не допустить снижения прибыли по мере роста расходов и сокращения объемов электронной коммерции.
Они добавляют плату за более быстрое обслуживание, повышают требования к минимальной сумме покупки и вносят другие изменения, которые перекладывают больше расходов на потребителей, которые сами борются с финансовыми проблемами.
"Дни бесплатной доставки сочтены", - говорит Кен Моррис, управляющий партнер Cambridge Retail Advisors, о быстро меняющемся маркетинговом инструменте розничной торговли.
Ритейлеры начинают больше походить на некоторые авиакомпании, которые взимают плату за лучшие места, перевозку багажа, а также ограничивают использование баллов часто летающих пассажиров, говорит Моррис.
Это открытый секрет, что большинство розничных компаний повышают цены на товары, чтобы субсидировать бесплатную доставку. Тем не менее, инфляция товаров и растущие расходы на доставку делают эту услугу неустойчивой, поскольку перспектива рецессии грозит ударить по и без того сокращающимся расходам в Интернете.
Опубликовано: Иван Ободов
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17:51
Иван Ободов
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