Чад национализирует активы нефтяного гиганта Exxon, заявляет правительство

Чад национализирует все активы транснационального нефтяного гиганта Exxon Mobil, включая его разрешения на добычу углеводородов и разведку, заявило правительство.

Министр финансов и бюджета должен обеспечить выполнение указанного постановления с момента его опубликования", - заявил генеральный секретарь правительства Халики Чуа Махамат в государственных СМИ.



Национализация частной компании означает, что все активы теперь принадлежат правительству. Хотя такое случалось в 1960-х и 1970-х годах, в последнее время этого не происходило, и это не соответствует обычным правовым рамкам в данном секторе, говорят эксперты в области энергетики.



Чад начал добывать нефть в 2003 году, а Exxon работает в стране уже несколько десятилетий. Она управляла нефтяным проектом Doba в Чаде.



Этот шаг может отпугнуть инвесторов из Западной Африки в период растущего мирового спроса на энергоносители и сокращения иностранных инвестиций в регионе, говорит Олуфола Вусу, партнер и руководитель отдела нефти и газа юридической компании Megathos Law Practice, расположенной в Нигерии.